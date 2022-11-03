В Крыму квартирой Зеленского займется специальная комиссия Константинов: в Крыму квартирой Зеленского займется антитеррористическая комиссия

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что по квартире президента Украины Владимира Зеленского на полуострове уже работает антитеррористическая комиссия. Квартира, как и другое имущество иностранных граждан и государств, которые совершают против России недружественные действия, подлежит национализации, отметил он в беседе с РИА Новости.

По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия. Когда будет проведена работа, мы сообщим, — рассказал глава парламента Крыма.

Он добавил, что имущество иностранцев, подпадающее под национализацию, в Крыму продолжат выявлять.

Известно, что в апреле 2013 года, до возвращения Крыма в состав России, жена Зеленского купила квартиру в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу полуострова. Квартира была официально задекларирована нынешним президентом Украины.

Ранее Владимир Константинов заявил, что власти Крыма решили национализировать имущество украинских бизнесменов, которые имеют отношение к Киеву. По его словам, собственностью Крыма становятся 130 объектов. Они относятся к компании «РусЛайн Ко», Бахчисарайскому комбинату «Стройиндустрия», а также к судостроительному заводу «Залив».