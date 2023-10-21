Квартира Зеленских в Крыму оказалась очень популярна среди покупателей Константинов: квартира Зеленских в Ялте пользуется повышенным спросом

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир и Елена Зеленские

Национализированная квартира президента Владимира Зеленского и его супруги Елены в Крыму пользуется большим спросом среди потенциальных покупателей, рассказал глава регионального парламента Владимир Константинов в Telegram-канале. По его словам, объект даже можно называть самым востребованным из тех, которые размещены на торгах.

Сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже жилых помещений, включая квартиру четы Зеленских (этот объект – самый востребованный на торгах из размещенных), торговых объектов и объектов санаторно-курортного назначения, — написал Константинов.

Аукцион, на котором одним из лотов будет квартира Зеленских, пройдет в электронной форме. Известно, что общая площадь апартаментов составляет 119,5 квадратных метра. Стоимость начинается от 24,6 млн рублей. Заявка на участие в торгах может быть подана до 26 октября. Речь идет о недвижимости в поселке Ливадия в Ялте.

С балкона квартиры открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом. Участникам торгов необходимо внести задаток в размере 50% от начальной цены. Сам аукцион состоится 30 октября.