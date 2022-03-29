Великобритания заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины

Великобритания готова выступить в качестве гаранта безопасности Украины, если поступит такое предложение. Об этом журналистам заявила постоянный представитель королевства при ООН Барбара Вудворд. Её слова приводит РИА Новости.

Мы уже направили значительную оборонительную военную поддержку Украине. Мы предоставили гуманитарную помощь на сумму более 400 миллионов фунтов стерлингов. Мой премьер-министр разговаривает с президентом Зеленским почти каждый день, и мы хотим помочь любым возможным способом положить конец войне, обеспечить вывод российских войск, — сказала Вудворд.

Ранее член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия сообщил, что Киев предлагает новую систему гарантий безопасности для страны. В качестве гарантов безопасности украинские власти видят Совбез ООН, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Мы были бы рады рассмотреть возможность того, чтобы сыграть свою роль в этом, если бы нас попросило правительство Украины, — отметила представитель Великобритании.

Очередной раунд российско-украинских переговоров прошёл в Стамбуле 29 марта. Встреча состоялась во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Она длилась около трёх часов. По словам руководителя российской делегации Владимира Мединского, по итогам переговоров РФ начнёт существенно сокращать военную активность на киевском и черниговском направлениях.