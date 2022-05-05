Крупнейший поставщик рельс и ж/д запчастей для РФ оказался под санкциям Великобритания ввела санкции против Evraz

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Великобритания ввела санкции против металлургической компании Evraz, говорится в соответствующем документе на сайте британского МИДа. Позиция британских властей заключается в том, что Evraz производит большое количество запчастей для поездов и почти все рельсы в России, а железнодорожное сообщение является главным инструментом Москвы по поставкам вооружения на территорию Украины.

Это имеет жизненно важное значение, так как Россия использует железную дорогу для того, чтобы доставлять военные грузы и войска на линию фронта на Украине, — говорится в сообщении.



Днём ранее власти Туманного Альбиона ввели санкции против МФТИ, КамАЗа и ряда оборонных предприятий, включая «Ижмаш — Беспилотные системы». Под рестрикции также попали некоторые россияне. Новый пакет санкций против ряда россиян и российских компаний подготовлен в связи с проведением военной спецоперации на Украине, говорится на сайте британского МИДа.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио введёт дополнительные санкции в отношении России по четырём направлениям. В рамках новых ограничений японские власти заморозят активы 140 россиян и расширят запрет на экспорт, который коснётся российских военных производителей.