Reuters: Япония заморозит имущество 140 россиян Премьер Японии Кисида рассказал, что власти страны заморозят активы 140 россиян

Премьер-министр Японии Фумио Кисида / Фото POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио введёт дополнительные санкции в отношении России по четырём направлениям, пишет Reuters. В ходе пресс-конференции после встречи с премьером Британии Борисом Джонсоном он отметил, что в рамках ограничений японские власти заморозят активы 140 россиян. Кисида добавил, что правительство страны также расширит запрет на экспорт, который коснётся российских военных производителей.

Первое — заморозка активов ещё примерно 140 физических лиц, — заявил Кисида.

Кроме того, Кисида рассказал о расширении списка банков РФ, в отношении которых введут рестрикции, а также о запрете на поставки квантовых компьютеров на территорию России.

Ранее стало известно, что верхняя палата японского парламента приняла закон, который содержит очередные санкционные меры в отношении России. В частности, предусматривается повышение таможенных тарифов на морепродукты из РФ и регулирование операций с криптовалютами. Новые тарифы будут действовать до апреля 2023 года.