Парламент Японии принял закон о санкциях в отношении России

Верхняя палата японского парламента приняла закон, который содержит очередные санкционные меры в отношении России. В частности, предусматривает повышение таможенных тарифов на морепродукты из РФ и регулирование операций с криптовалютами, передаёт РИА Новости.

Так, согласно документу, пошлины на импорт из России лосося вырастут с 3,5% до 5%, мяса краба — с 4% до 6%. Новые тарифы будут действовать до апреля 2023 года. Их повышение связано с тем, что Токио исключил Россию из числа стран, в отношении которых действует режим наибольшего благоприятствования.

Что касается криптовалют, то закон содержит меры, призванные исключить возможность использования виртуальных средств для ухода от санкций. Например, биржи криптовалют обязывают проверять присутствие в санкционном списке лиц, которым переводятся средства.

Накануне вступил в силу пакет санкций, который запрещает ввоз в Японию 38 наименований российских товаров. В списке значатся алкоголь, древесина, детали двигателей для судов и самолётов. При этом на товары, по которым контракты были заключены до вступления запрета в силу, импорт будет действовать до 18 июля.