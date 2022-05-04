Британия ввела санкции против КамАЗа, МФТИ и главы Ростеха Чемезова

Завод КамАЗ / Фото Ольга Соколова/Global Look Press

Великобритания ввела санкции против МФТИ, КамАЗа и ряда оборонных предприятий, включая «Ижмаш — Беспилотные системы», говорится на сайте британского МИД. Под санкции попал и глава Ростеха Сергей Чемезов.

Новый пакет санкций против ряда россиян и российских компаний подготовлен в связи с проведением военной спецоперации на Украине. В списке попавших под санкции находятся помощник президента России Максим Орешкин, замминистра обороны Николай Панков, глава банка «Открытие» Михаил Задорнов и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Среди предприятий России под ограничения попали компания КамАЗ, МФТИ, «Ижмаш — Беспилотные системы», а также Фонд стратегической культуры (The Strategic Culture Foundation). Отдельным пунктом были прописаны российские СМИ и журналисты.

В рамках новых ограничений под запретом для российских компаний возможность пользоваться услугами британских фирм в области пиара, бухгалтерского дела и консультирования по вопросу менеджмента.

В пресс-службе КамАЗа не стали комментировать эту информацию, отметив, что компания работает в прежнем режиме.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что очередной пакет санкций против РФ предусматривает новые ограничения против российских компаний. По её словам, которые приводит агентство Reuters, в рамках санкций будет запрещено вещание трёх российских телеканалов, которые, с точки зрения Еврокомиссии, «целенаправленно распространяют дезинформацию» о ситуации на Украине.