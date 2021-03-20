Ведомство канцлера настаивает на продлении действующего в ФРГ карантина

https://static.news.ru/photo/de6c2198-8a47-11eb-9773-96000091f725_660.jpg Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ведомство федерального канцлера ФРГ настаивает на продлении действующих в стране ограничительных мер. Об этом рассказал германский телеканал n-tv.

По данным издания, 22 марта канцлер Ангела Меркель и премьер-министры германских регионов обсудят ситуацию с коронавирусом в стране и действующие меры по борьбе с пандемией.

В проекте документа нет речи о возможных общих послаблениях карантина, но отмечается, что власти регионов могут запустить «ограниченные по времени пилотные проекты», чтобы «при условии строгих защитных мер и на основе концепции тестирования позволить открыть отдельные области общественной жизни», сообщает n-tv.

Власти Германии считают, что основным критерием для допуска в общественные места должно быть подтверждение негативных результатов теста на коронавирус.

В ФРГ действует локдаун, однако не такой жёсткий, как зимой. Работают детские сады и школы, цветочные и книжные магазины, разрешена деятельность салонов красоты. В марте могут открыться уличные террасы кафе и ресторанов, галереи и музеи. При этом немецкие вирусологи дают не самые благоприятные прогнозы. В январе и феврале прирост заболевших сокращался, однако с марта показатель стал увеличиваться. Эксперты считают, что виноват новый, более заразный штамм.

Как писал NEWS.ru, несколько тысяч человек 13 марта вышли на акции протеста в городах Германии, требуя отмены связанных с коронавирусом ограничений.