Вашингтон передал Киеву копию ответов на предложения России

Вашингтон передал Киеву копию своих ответов на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом сообщает CNN, при этом телекомпания не приводит никаких подробностей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 26 января, сообщил о передаче Москве ответов Госдепа на предложения по гарантиям безопасности. Комментируя этот факт, дипломат отметил, что США советовались с Украиной при составлении ответов. При этом представитель Госдепа заявил, что Вашингтон не будет публиковать эти ответы и выразил надежду, что Москва поступит так же. Этот призыв Блинкен аргументировал тем, что у дипломатов всегда должна быть возможность для «конфиденциальных переговоров».

Что касается сущности ответов, по словам дипломата, в них отвергается идея ограничить возможность расширения НАТО на восток, но в то же время содержится идея о возможности обсуждения контроля над вооружением в Европе, включая ракетное.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что в ответе НАТО на предложения России по гарантиям безопасности указано, что некоторые ключевые требования России являются «неприемлемыми». К тому же в этом ответе «нет больших уступок».