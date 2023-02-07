В Японии вновь захотели договориться с Россией Глава МИД Японии Хаяси: Токио нацелен на заключение мирного договора с Россией

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Токио по-прежнему нацелен на заключение мирного договора с Россией, заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси. По словам министра, японская сторона также рассчитывает на скорейшее возобновление гуманитарных обменов, в том числе посещение бывшими жителями Южных Курил могил своих родственников, передает РИА Новости.

Что касается вопроса по «северным территориям», то наша дипломатическая позиция, согласно которой мы нацелены на заключение мирного договора с Россией после разрешения проблемы территорий, не изменилась. Что же касается возобновления проекта посещения могил, то это является одним из наших высших приоритетов, — цитирует агентство министра.

В то же время Хаяси в очередной раз раскритиковал российскую спецоперацию на Украине. Глава японского внешнеполитического ведомства заверил, что Токио будет продолжать связанное с ней санкционное давление на Россию.

С аналогичным заявлением выступил и премьер-министр Японии Фумио Кисида. По его словам, Токио «придерживается твердого намерения разрешить территориальный вопрос и заключить мирный договор» с Москвой.

Тот факт, что через 77 лет после окончания войны вопрос о «северных территориях» не решен и между Японией и Россией нет мирного договора, является крайне прискорбным, — сетует премьер.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что между РФ и Японией отсутствует содержательный диалог по мирному договору и о его заключении говорить пока не приходится. Он отметил, что Япония присоединилась к группе недружественных государств и не действует конструктивно в двусторонних отношениях.