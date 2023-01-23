В Кремле рассказали, возможен ли мирный договор с Японией Песков: между РФ и Японией отсутствует содержательный диалог по мирному договору

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Здание МИД Японии

На текущий момент не приходится говорить о возможности заключения мирного договора с Японией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Токио присоединился к группе недружественных государств и не действует конструктивно в двусторонних отношениях, передает РИА Новости.

По сути, какой-нибудь содержательный диалог в настоящий момент отсутствует. Конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о такой возможности де-факто, — сказал Песков.

После окончания Второй мировой войны между Россией и Японией так и не был заключен мирный договор. В переговорном процессе Япония настаивала на передаче четырех островов Курильской гряды и опиралась на подписанную в 1956 году советско-японскую декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Малой Курильской гряды Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал, что отношения Японии и России находятся в тяжелом положении из-за конфликта на Украине, однако Токио намерен придерживаться курса на заключение мирного договора по вопросу Курильских островов. По его словам, государство будет стремиться к решению своих территориальных проблем. В то же время политик отметил, что Япония продолжит решительную санкционную политику в отношении Москвы.