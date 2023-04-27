В Японии осудили российского моряка с «Амура» Японский суд дал российскому моряку с судна «Амур» три года с отсрочкой на пять лет

Фото: Stanislav Kogiku / AFLO / Global Look Press

Японский окружной суд города Асахикава вынес приговор третьему помощнику капитана с российского судна «Амур» Павлу Добрянскому, назначив ему три года лет лишения свободы с отсрочкой приговора на пять лет, передает РИА Новости. Адвокат россиянина Нориаки Накамура пояснил, что моряк признан виновным, но будет отбывать срок только при повторном правонарушении. Он добавил, что из-за отсутствия визы у Добрянского его депортируют на родину.

В связи с тем, что у Добрянского нет японской визы, а только паспорт моряка, его передадут в иммиграционную службу для последующей депортации на родину, — рассказал адвокат россиянина.

В суде добавили, что в ближайшее время иммиграционная служба начнет процедуру депортации.

Траулер «Амур» 26 мая 2021 года шёл в Момбэцу с грузом краба и столкнулся с японской рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару». Японское судно перевернулось, рыбаков спасли, но на тот момент трое из пяти членов экипажа находились без сознания. Впоследствии они скончались.

Ранее полицейские Бали задержали 26 россиян в районе Чанга. Они участвовали в подпольном турнире по покеру, который проходил на одной из местных вилл. Помимо запрета азартных игр, индонезийские законы запрещают туристам организацию всевозможных турниров, о чем говорится в условиях предоставления виз.