В Японии могут начать испытывать вакцину с пожизненным иммунитетом к COVID

Группа японских учёных из Токийского института медицинских наук начала разработку вакцины от коронавируса, которая даёт пожизненный иммунитет к болезни. Предполагается, что испытывать её могут начать в 2023 году, пишет The Japan Times.

Специалисты во главе с профессором Митинори Кохарой взяли за основу вакцину против оспы, разработанную в XVIII веке. Она содержала в себе неопасный для человека вирус коровьей оспы, и благодаря препарату удалось остановить распространение болезни по миру.

В текущей же ситуации исследователи намерены создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий в себе коронавирус. Они считают, что такой препарат может поспособствовать выработке пожизненного иммунитета. Правда, пока неизвестно, как повернётся ситуация при возникновении новых штаммов.

Эксперименты на мышах с аналогичной вакциной уже показали положительные результаты. Животные выжили, и у них антитела к вирусу сохранялись на протяжении более 20 месяцев. После этого срока животных вновь заразили вирусом, и они также выжили.

Я работал над различными технологиями вакцин, такими как аденовирус и РНК-вакцины, но препараты, использующие вектор вируса осповакцины, являются самыми мощными из всех, — уверен профессор Кохара.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов раскрыл особенности новой российской вакцины от COVID-19 под названием «Конвасэл». Кандидат медицинских наук пояснил, что это прививка нового поколения с уже убитым вирусом.