В ВОЗ указали на тяжёлые последствия коронавируса среди детей

Пандемия COVID-19 привела в 2020 году к значительному снижению числа плановых вакцинаций среди детей. Об этом говорится в совместном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН, сообщается на сайте ЮНИСЕФ.

В документе отмечается , что в прошлом году не прошли плановую иммунизацию 23 млн детей, что на 3,7 млн больше, чем в 2019 году. При этом, вероятно, ни одной вакцины за весь год не получили 17 млн детей, а рискует не получить их и в дальнейшем ещё большее число детей.

В то время как страны стремятся заполучить вакцины от COVID-19, мы отстаём в других видах вакцинации, оставляя детей под угрозой таких разрушительных, но предотвратимых заболеваний, — подчеркнул гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, из-за сложившейся тенденции уже отмечены вспышки кори, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша. Многочисленные вспышки заболеваний станут катастрофой для наиболее уязвимых сообществ и систем здравоохранения, считает Гебрейесус.

Ранее стало известно, что мир находится на начальном этапе новой волны пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил Тедрос Аданом Гебрейесус. Он обратил внимание на рост заболеваемости в мире на прошлой неделе. Кроме того, число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося на протяжении 10 предыдущих недель снижения.