В ВОЗ указали на тяжёлые последствия коронавируса среди детей

Пандемия COVID-19 привела в 2020 году к значительному снижению числа плановых вакцинаций среди детей. Об этом говорится в совместном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН, сообщается на сайте ЮНИСЕФ.
В документе
В то время как страны стремятся заполучить вакцины от COVID-19, мы отстаём в других видах вакцинации, оставляя детей под угрозой таких разрушительных, но предотвратимых заболеваний, — подчеркнул гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, из-за сложившейся тенденции уже отмечены вспышки кори, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша. Многочисленные вспышки заболеваний станут катастрофой для наиболее уязвимых сообществ и систем здравоохранения, считает Гебрейесус.
Ранее стало известно, что мир находится на начальном этапе новой волны пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил Тедрос Аданом Гебрейесус. Он обратил внимание на рост заболеваемости в мире на прошлой неделе. Кроме того, число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося на протяжении 10 предыдущих недель снижения.