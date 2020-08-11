В ВОЗ рассказали о контакте с Россией по разработке вакцины от COVID-19

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич заявил, что ВОЗ поддерживает контакт с Россией по вопросу разработки вакцины от коронавируса.
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Пандемия угрожает жизням и экономикам, и жизненно важно применять меры в сфере здравоохранения, о которых мы знаем, что они работают. Нам нужно продолжать инвестировать в ускорение разработки безопасного лечения и вакцин, которые помогут нам уменьшить передачу заболевания, — подчеркнул представитель ВОЗ.
Язаревич уточнил, что ускорение разработок не должно происходить в ущерб безопасности. Он напомнил, что национальные органы здравоохранения обязаны оценить вакцину после клинических испытаний с точки зрения потенциальных рисков.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Он уточнил, что официально это произошло утром 11 августа. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологи имени Н. Ф. Гамалеи. Глава государства заявил, что его дочь испытала вакцину на себе.
Как писал NEWS.ru, в Минздраве РФ сообщили, что российская вакцина вызвала интерес за рубежом.
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