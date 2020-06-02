В ВОЗ рассказали, как избежать второй волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/96c89840-a57c-11ea-9e43-fa163e074e61_660.jpg Ханс Клюге Фото: Roberto Monaldo/Global Look Press

Вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19 не относится к неотвратимым явлениям. Её можно избежать или существенно уменьшить, если принять превентивные меры, считает директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его мнению, «явная угроза повторного всплеска инфекции» вызвана тем, что всё большее число стран снимают ограничения.

Если не купировать эти всплески, вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной, — цитирует Клюге ТАСС.

Вместе с тем, отметил эксперт ВОЗ, с начала года в мире накоплен опыт по борьбе с эпидемией. Поэтому в случае второй волны государства будут лучше подготовлены. Специалисты лучше понимают вирус и теперь знают, какие меры действительно эффективны, подчеркнул Клюге.

Он напомнил о необходимости осторожно и постепенно снимать введённые ограничения, а также проводить постоянный мониторинг ситуации.

Кроме того, как писал NEWS.ru, эксперт сообщил, что несмотря на уменьшение ежедневного прироста новых случаев инфицирования коронавирусом, риск остаётся высоким. Однако в ряде стран — например, в России и на Украине — ситуация постепенно стабилизируется.