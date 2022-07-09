В Великобритании определились с отношением к России после ухода Джонсона Экс-посол Британии в Сирии Питер Форд рассказал про отношение к РФ после ухода Джонсона

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Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд заявил, что страна сохранит враждебность по отношению к России после отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он добавил, что эта политика будет продолжена его приемником. Дипломат при этом этом указал на то, что многие британские эксперты называют вражду между странами «достижением», пишет РИА Новости.

Главным наследием Джонсона, которое, скорее всего, будет развиваться его преемником, станет его враждебный настрой против России. Большинство британских экспертов считают это одним из немногих его «достижений» и готовы отдать ему за это должное, — рассказал Форд.

Он отметил, что внешняя политика Соединённого Королевства в отношении Brexit, спецоперации России и Украины не изменится, независимо от того, кто придёт на смену Джонсону.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин ранее заявил, что России хотелось бы, чтобы новый премьер-министр Великобритании занимал менее воинственную позицию в отношении Москвы. Он отметил, что Борис Джонсон уделял «слишком много внимания» геополитической ситуации на Украине, в связи с чем оставил «сильно позади» собственную страну, людей и экономику, что и привело, по представлению российского дипломата, к нынешнему результату.