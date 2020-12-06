В Уругвае после смерти экс-президента Васкеса объявили трёхдневный траур

Правительство Уругвая объявило о начале трёхдневного траура с 6 декабря в связи с кончиной бывшего президента страны Табаре Васкеса.
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Ранее политический альянс «Широкий фронт», в который входит Лакалье Поу, сообщил, что прощание с покойным и похороны пройдут в узком кругу из-за пандемии коронавируса. При этом за проездом похоронного кортежа по улицам Монтевидео наблюдали тысячи людей.
Васкес скончался рано утром 6 декабря на 81-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Он занимал президентский пост дважды — с 2005 по 2010 год и с 2015 по 2020 год.
Спикер Сената Уругвая Хосе Мухика принял присягу у Луиса Лакалье Поу и объявил о его официальном вступлении в должность президента страны 1 марта, писал NEWS.ru. Должность вице-президента Уругвая заняла Беатрис Агримон, возглавляющая совет правоцентристской Национальной партии.