В Уругвае после смерти экс-президента Васкеса объявили трёхдневный траур

https://static.news.ru/photo/a8c6f16c-37ea-11eb-a162-fa163e074e61_660.jpg Табаре Васкес Фото: Matti Matikainen/Newspix24/Global Look Press

Правительство Уругвая объявило о начале трёхдневного траура с 6 декабря в связи с кончиной бывшего президента страны Табаре Васкеса.

Как передаёт ТАСС, в этот период в Уругвае и его представительствах в мире будут приспущены флаги. Действующий глава государства Луис Лакалье Поу отметил, что Васкес добился важных достижений во время служения своей родной стране.

Ранее политический альянс «Широкий фронт», в который входит Лакалье Поу, сообщил, что прощание с покойным и похороны пройдут в узком кругу из-за пандемии коронавируса. При этом за проездом похоронного кортежа по улицам Монтевидео наблюдали тысячи людей.

Васкес скончался рано утром 6 декабря на 81-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Он занимал президентский пост дважды — с 2005 по 2010 год и с 2015 по 2020 год.

Спикер Сената Уругвая Хосе Мухика принял присягу у Луиса Лакалье Поу и объявил о его официальном вступлении в должность президента страны 1 марта, писал NEWS.ru. Должность вице-президента Уругвая заняла Беатрис Агримон, возглавляющая совет правоцентристской Национальной партии.