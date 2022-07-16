В Туркмении заблокировали доступ к российским новостным сайтам

Фото: Global Look Press

Туркмения

В Туркмении заблокировали практически все российские новостные сайты, сообщает «Радио Азатлык» (СМИ, исполняющее функции иноагента). На территории страны также не работают другие зарубежные информационные ресурсы. После того как новостные сайты РФ оказались вне зоны доступа, в Туркмении «закупорился весь информационный поток», сообщил корреспондент издания из Ашхабада.

Например, все сайты новостей России. ИноСМИ, РИА Новости, РБК, ТАСС, сайты телекомпаний, где идут какие-то новости, и так далее. Это были последние иностранные новостные сайты, доступ к которым оставался свободным, сейчас — нет. Учитывая, что прочие новости и до этого были недоступны, это окончательно закупоривает весь информационный поток, — говорится в сообщении.

В мае стало известно, что в Туркмении была прекращена трансляция телеканалов «Россия 1» и «Звезда». Вещание было заблокировано в связи с ограничением по трансляции общероссийских телеканалов с иностранных спутников.

Ранее в Киргизии временно ограничили вещание телеканалов ВГТРК — стала недоступна трансляция «России 24», «России Культура» и «Звезды». Причиной отключения названо «принятие в ряде стран законодательных ограничений по распространению общероссийских телеканалов».