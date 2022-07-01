В Турции спрогнозировали ответ России на окружение Калининграда НАТО Журналист Yeni Safak Яссыкая: НАТО приёмом в ряды Швеции и Финляндии окружит Калининград

Фото: Gabriele Thielmann/imagebroker.com/Global Look Press

Калининград, Россия

Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс может превратить Балтийское море в «озеро НАТО». Поэтому после расширения Альянса Россия примет ответные меры, заявил журналист Сернур Яссыкая в публикации турецкого издания Yeni Safak.

Он отметил, что расширение НАТО позволит Альянсу взять под свое влияние весь европейский континент с юга до севера, а этого не было даже в годы холодной войны.

Если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то Калининград, единственная российская земля в Балтии, будет полностью окружён странами Североатлантического альянса, а Балтийское море превратится в озеро НАТО, — подчеркнул автор публикации.

Ответом России в этой ситуации, предположил Яссыкая, может стать увеличение присутствия в Балтийском и Северном морях, однако расширение Альянса отразится на всем геополитическом устройстве мира.

Это может послужить поводом для эскалации напряжённости между Москвой и западными странами, а также наращивания военного сотрудничества России с Китаем. Расширение НАТО и военное сближение Москвы и Пекина могут спровоцировать вторую холодную войну, — считает журналист.

Ранее стало известно, что военный эксперт Алексей Леонков заявил: войска НАТО регулярно тренируются выдвигаться на помощь странам Прибалтики, но в реальности могут не успеть это сделать. Он подчеркнул, что Россия не собирается вступать в конфликт с Прибалтикой, если её страны не будут никоим образом угрожать государству.