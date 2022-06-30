Военный эксперт усомнился в способности НАТО вовремя помочь Прибалтике Военный эксперт Леонков усомнился в способности НАТО вовремя помочь Прибалтике

Фото: NATO/flickr.com

Войска НАТО регулярно тренируются выдвигаться на помощь странам Прибалтики, но в реальности могут не успеть это сделать, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Этот вопрос он обсудил с «Народными Новостями» в контексте усилившейся напряжённости вокруг Калининграда.

Допустим, Прибалтика может попытаться провести полную блокаду Калининградской области. В этом случае Россия будет поступать по своему усмотрению для обеспечения национальной безопасности. Успеет ли НАТО прислать войска — вопрос всегда открытый. На учениях получается, а в реальности всё может быть иначе, — сказал Леонков.

Он подчеркнул, что Россия не собирается вступать в конфликт с Прибалтикой, если её страны не будут никоим образом угрожать государству.

Латвийский бригадный генерал в отставке Карлис Креслиньш ранее рассказал, что его страна находится в безопасности благодаря членству в НАТО. Военный отметил, что ни одно государство или союз не сможет победить Североатлантический альянс в традиционной войне. Он добавил, что возможное усиление контингента НАТО в Латвии до бригады позволит жителям Прибалтики чувствовать себя более уверенно, а вероятному противнику отобьёт мысль о вторжении.