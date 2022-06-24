Мы в безопасности: латвийский генерал заявил о непобедимости НАТО Генерал в отставке Креслиньш: Латвия в безопасности благодаря членству в НАТО

Фото: Spc. Nicko Bryant Jr/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы НАТО

Латвия находится в безопасности благодаря членству в НАТО, заверил латвийский бригадный генерал в отставке Карлис Креслиньш, передаёт EADaily. Военный отметил, что ни одна страна или союз не сможет победить Североатлантический альянс в традиционной войне.

Многие страны, которые не входят в НАТО, как например Швейцария или Украина, базируют свою оборонную политику на тотальной обороне. У Латвии же, как и у других стран НАТО, действует система всеобщей государственной обороны, которая базируется на коллективных принципах. Например, в небе над странами Балтии летаем не мы, а те страны НАТО, у которых есть самолёты. Зато мы активно участвуем в работах по разминированию, — рассказал Креслиньш.

Он добавил, что возможное усиление контингента НАТО в Латвии до бригады позволит жителям Прибалтики чувствовать себя более уверенно, а противнику отобьёт мысль о вторжении.

29–30 июня участники саммита НАТО в Мадриде объявят о новых обязательствах относительно размещения сил в Европе. Представитель администрации Белого дома отметил, что Россия в новой стратегической концепции Альянса будет объявлена первоочередной угрозой. Кроме того, документ, по имеющимся данным, будет содержать обновлённый подход Альянса к транснациональным угрозам, включая киберсферу, климат, гибридные угрозы и угрозы из космоса.