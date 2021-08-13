В Турции предупредили Россию о послании от армии США

Переброска американскими военными наступательной техники в Александруполис в Греции может означать «послание для России». Об этом сообщает турецкое издание Haber7.

Отмечается, что в рамках учений Defender Europe в Греции высадились американские сухопутные войска с внедорожниками, танками и вертолётами. Сделано это было якобы для противостояния угрозам от России, хотя техника явно не оборонительного характера.

Переброшенная в регион военная техника не нужна Греции. В будущем подаренные танки и вертолёты можно будет использовать против кого угодно, заявил изданию турецкий адмирал Джихат Яйджи.

Ранее стало известно, что в Соединённых Штатах начались глобальные военно-морские учения LSE 2021, в которых задействованы основные боевые корабли и амфибийно-десантные силы. Эти манёвры являются крупнейшими со времён холодной войны. Как отмечают американские военные, учения «основаны на сценарии глобального противодействия бросившим вызов силам противника».