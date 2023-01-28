В Турции 41 человек пострадал в двух ДТП с туристическими автобусами

Фото: Lu Zhe/Global Look Press

В Турции в один день два туристических автобуса попали в ДТП, сообщает агентство DHA. В результате аварий один человек погиб и еще 41 пострадал, в том числе 12 иностранцев.

Обе аварии произошли в провинции Нигде в центральной части страны. В первом ДТП пострадали 27 человек, погиб один: направлявшийся в Кайсери автобус перевернулся на бок на шоссе Нигде-Кайсери недалеко от села Акташ. Раненые были госпитализированы. Полиция задержала водителя после выписки из медучреждения.

Второй автобус следовал из Стамбула в Каппадокию и врезался в столб у деревни Гестерли. Различные травмы получили 12 туристов из Бразилии, Боливии, Колумбии, Мексики и Уругвая. Кроме того, пострадали водитель и гид.

В аварию также попала машина экстренных служб, которая направлялась к месту ДТП. В результате ее опрокидывания на скользкой дороге пострадали шестеро медиков.

21 января десять человек, включая одного ребенка, пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса, съехавшего в канаву в Бабаюртовском районе Дагестана. Согласно данным местного управления МВД, 30-летний водитель не справился с управлением и врезался в фонарный столб, вследствие чего автомобиль вылетел с дороги в канаву.

Ранее автобус с туристами разбился в Доминикане. В результате отказа тормозов он столкнулся с несколькими автомобилями. Жертвами аварии стали четыре человека и еще 30 получили травмы различной степени тяжести.