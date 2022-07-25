Автобус с туристами попал в ДТП в Доминикане Автобус с туристами попал в ДТП в Доминикане, 4 человека погибли

Фото: Социальные сети

В Доминикане в результате ДТП с участием туристического автобуса погибли по меньшей мере четыре человека. Более 30 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщают местные СМИ, передаёт РИА Новости.

По меньшей мере четыре человека погибли и более 30 получили ранения в результате множественного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня на улице Херманас Мирабаль в муниципалитете Лос-Какаос, Сан-Кристобаль, — говорится в одном из сообщений.

По данным СМИ, туристический автобус следовал из Бани на южное побережье острова, в дороге у него отказали тормоза, после чего произошло столкновение с несколькими автомобилями на въезде в муниципалитет.

Личности погибших не установлены. Пострадавшие госпитализированы.

Находились ли в момент происшествия в автобусе граждане России, в настоящее время неизвестно.

Ранее сообщалось, что трое российских туристов пострадали в ДТП в турецкой Анталье. На трассе Аксеки — Сейдишехир столкнулись микроавтобус с пассажирами и легковой автомобиль. Всего в результате аварии получили травмы девять человек, шесть из которых были местными жителями.