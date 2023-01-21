В Дагестане рейсовый автобус с людьми вылетел в канаву

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Десять человек, включая одного ребенка, пострадали 21 января в ДТП с участием рейсового автобуса, съехавшего в канаву в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщает местное управление МВД. Согласно предварительной информации, 30-летний водитель не справился с управлением и врезался в фонарный столб, вследствие чего автомобиль вылетел с дороги в канаву.

В 14:30, на 424-м километре ФАД Астрахань — Махачкала в Бабаюртовском районе 30-летний местный житель, управляя автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, не справился с управлением и врезался в металлический столб освещения, после чего транспортное средство съехало с дороги в канаву, — пишет пресс-служба МВД Дагестана.

Пострадавшие с различными травмами доставлены в медучреждение. Среди госпитализированных один несовершеннолетний. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в фасад здания на Тургеневской площади в Москве. На опубликованных в соцсетях кадрах можно увидеть, как водитель автомобиля, который совершал поворот на перекрестную улицу, не справился с управлением и врезался в постройку.

Накануне жительница Фрунзенского района Санкт-Петербурга сломала пять ребер во время резкого торможения автобуса. Женщина упала и получила травмы, ударившись о поручень. Пострадавшая была госпитализирована.