В Таиланде зафиксировали первый случай передачи коронавируса от человека к человеку. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.
По данным ведомства, местный таксист заразился от больного путешественника из Китая,
Заразившийся тайский человек не бывал в Китае, — отметили в Минздраве.
К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество жертв превысило 200 человек.
Ранее, как писал NEWS.ru, учёные заявили о новых путях передачи коронавируса. Как отмечают вирусологи, им можно заразиться и через предметы обихода: денежные банкноты и мобильные телефоны, а также половым путём.
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