https://static.news.ru/photo/e3d8bd92-440e-11ea-a86b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patipat Janthong/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Таиланде зафиксировали первый случай передачи коронавируса от человека к человеку. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

По данным ведомства, местный таксист заразился от больного путешественника из Китая, передаёт «Газета.ру».

Заразившийся тайский человек не бывал в Китае, — отметили в Минздраве.

К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество жертв превысило 200 человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, учёные заявили о новых путях передачи коронавируса. Как отмечают вирусологи, им можно заразиться и через предметы обихода: денежные банкноты и мобильные телефоны, а также половым путём.