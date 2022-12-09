В Стамбуле загорелся пятизвездочный отель В Стамбуле загорелся отель Kempinski во дворце Чираган

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В Стамбуле загорелся пятизвездочный отель Kempinski во дворце Чираган, передает агентство DHA. Гостиница располагается в районе Бешикташ на берегу Босфора. На место прибыли пожарные бригады, проводится эвакуация.

16 ноября в районе Фатих в Стамбуле прогремел взрыв. На улице загорелся автомобиль, пламя перекинулось на соседние машины. О погибших и пострадавших не сообщалось. Агентство Demiroren уточнило, что инцидент произошел на улице Коджамустафапаша. Она расположена в 5 км к западу от площади Султанахмет, где находятся основные достопримечательности Стамбула — мечеть Айя-София и Голубая мечеть.

Ранее взрыв произошел на пешеходной улице Истикляль в центре крупнейшего турецкого города, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемую в совершении теракта Ахлам Альбашир задержали. Выяснилось, что она обучалась в разведшколе запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана в сирийском Кобани, где преподавали американские военные специалисты.