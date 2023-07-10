В США заявили о серьезных переменах на Украине Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил о начале процесса самоуничтожения Украины

Фото: МО Украины

Украина близка к полному коллапсу и самоуничтожению, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Американский полковник отметил, что в рядах ВСУ с каждым днем фиксируют все больше случаев дезертирства, а люди толпами уезжают из страны.

Может произойти так, что Украина распадется еще до того, как Россия нанесет ей сокрушительный удар. Настолько плохи сейчас дела внутри страны, — сказал Макгрегор.

Экс-советник министра обороны США отметил, что среди населения на Украине растет недовольство политикой президента страны Владимира Зеленского. По словам полковника, уже сейчас можно сказать, что игра Зеленского фактически окончена.

Ранее Макгрегор обратил внимание на то, что власти Соединенных Штатов глубоко заблуждаются в своих оценках относительно России. Бывший советник главы Пентагона считает, что в Вашингтоне руководствуются «надменностью» и «самообманом», полагая, что имеют дело с «провальным государством» со слабой экономикой и обществом, находящимся на грани бунта. Такие убеждения широко распространены, но ничто из этого не является правдой, подчеркнул полковник.

При этом Макгрегор не исключал, что НАТО может официально вступить в конфликт с Россией на Украине. Такую вероятность он допустил при разгроме ВСУ.