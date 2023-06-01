Заблуждения США о России описали двумя словами Полковник Макгрегор указал на надменность и самообман говорящих о слабости России

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Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что власти США глубоко заблуждаются о России. В ее оценке они руководствуются «надменностью» и «самообманом», отметил он в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

Они думают, что имеют дело с провальным государством, у которого слабая экономика, общество которого на грани бунта. Эти убеждения широко распространены, и ничто из этого не является правдой. Кто угодно с половиной мозга понимает, что у России очень сильная экономика, у России есть ресурсы и возможность продержаться очень долго, — подчеркнул Макгрегор.

По его мнению, «сочетание надменности и самообмана» имеет огромную силу в Вашингтоне, где до сих пор воспринимают Россию с перспективы 1994–1995 годов. Полковник указал на то, что в США заблуждаются и по поводу Москвы, и самих себя, поскольку верят в обладание таким же военным потенциалом, как в 1991 году.

У Москвы есть все, что есть у Вашингтона, считает Макгрегор, отметивший упущенное США превосходство в разных сферах.

Ранее офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди заявил, что Украина не сможет одержать победу в противостоянии с Россией. Если бы она прекратила сопротивляться, ее решение поприветствовали бы все, сказал он. Джиральди добавил, что Вашингтон не прикладывает усилия, чтобы прекратить конфликт.