В США захотели передать Украине контрабандное вооружение WSJ: США хотят передать Киеву контрабандное оружие, перехваченное у повстанцев в Йемене

Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

В Пентагоне рассматривают возможность передачи Украине конфискованного оружия и боеприпасов, которые контрабандой переправлялись повстанцам в Йемене, но были перехвачены, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительствах США и европейских стран. По данным издания, речь идет о пяти тысяч штурмовых винтовок, 1,6 миллиона патронов для стрелкового оружия, а также небольшого количества противотанковых ракет и более семи тысяч взрывателей.

Американские военные рассматривают возможность передачи Украине конфискованного оружия и боеприпасов, которые контрабандой переправлялись повстанцам в Йемене, но были перехвачены, — сказано в публикации.

Журналисты WSJ уточнили, что арсенал был изъят у побережья Йемена на суднах контрабандистов, которые подозреваются в связях с Ираном.

Ранее издание Politico со ссылкой на чиновника в Пентагоне написало, что американские власти приняли решение не поставлять в рамках военной помощи Украине ракеты ATACMS, поскольку американские военные сами в настоящий момент испытывают дефицит данных вооружений. Отмечается, что в оборонном ведомстве страны опасаются, что у Вашингтона снизиться боеготовность в случае будущих конфликтов. Еще одной причиной, по информации газеты, является опасение, что Киев будет использовать данные ракеты для нанесения ударов по территории России.