В США рассказали, что сделает Украину слабой и беспомощной NYT: Киев рискует лишиться западной поддержки при провале контрнаступления ВСУ

Фото: Министерства обороны Украины

Киев рискует остаться без западной поддерки, если контрнаступление Вооруженных сил Украины будет провальным, сообщает американская газета The New York Times. Обозреватели уточнили, что в случае краха на страну окажут давление и потребуют от нее начать переговоры о прекращении или замораживании конфликта.

Без решающей победы западная поддержка Украины может ослабнуть, и Киев может столкнуться с растущим давлением с целью вступления в серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта, — говорится в публикации.

Обозреватели отметили, что Украине поставили большое количество артиллерии и боеприпасов для контрнаступления, и теперь официальные лица США и НАТО надеются, что этого хватит. Кроме того, ожидается, что к концу апреля будут готовы 12 украинских боевых бригад численностью около 4000 солдат. В просочившихся документах Пентагона говорится, что Соединенные Штаты и союзники по НАТО обучают и снабжают девять таких подразделений. Ожидается, что операция будет развернута на юге Украины вдоль береговой линии Азовского моря, недалеко от Крыма.

О масштабном контрнаступлении украинские военные говорят уже несколько месяцев, не называя точных сроков. Впервые его конкретная дата — 30 апреля — была указана в секретных документах Пентагона. Когда и где может произойти масштабная операция ВСУ — в материале NEWS.ru.