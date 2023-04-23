В США поделились планами на Россию после СВО The National Interest: изоляция России не соответствует долгосрочным интересам США

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Белый дом

Старший советник американского Центра стратегических и международных исследований Джеральд Хайман рассказал The National Interest, что Украина и НАТО обязаны разработать адекватный план налаживания отношений с Россией после окончания спецоперации, поскольку изоляция РФ не будет соответствовать долгосрочным интересам США. Эксперт подчеркнул, что отказ от сотрудничества с Москвой обойдется Западу «очень дорого».

Это будет серьезной ошибкой не только в силу присущих России внутренних особенностей, но и в силу ее отношений с другими странами, особенно с Китаем. Если Россия будет изолирована, она заплатит большую цену, однако цена остальных стран также будет огромной, — сказал Хайман.

Он назвал Россию «настоящей империей с огромными наработками» в сфере вооружений. Он обратился к американским политикам с призывом не совершать ошибку в отношении Кремля.

Ранее турецкий обозреватель Кадир Устюн отметил, что в США начали переосмысливать ход конфликта на Украине и пересматривать стратегию поддержки ВСУ. По его словам, среди американских политиков растет число противников дальнейшей помощи Киеву из-за невыполнимых намерений Зеленского добиться полного военного поражения России.