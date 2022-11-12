В США назвали тайную цель администрации Байдена относительно России Foreign Policy: Вашингтон стремится возобновить переговоры с Москвой по СНВ-3

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

США с лета стремятся возобновить переговоры с РФ по договору о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), передает журнал Foreign Policy. Отмечается, что Вашингтон делает это вопреки сохраняющейся напряженности в отношениях двух стран.

По словам нынешних и бывших американских чиновников, возобновление переговоров по СНВ было тайной целью Белого дома и Госдепартамента по крайней мере с лета этого года, а планирование новой встречи с Россией по этому вопросу ведётся уже несколько месяцев, — говорится в публикации.

Журналисты указали на то, что планы Белого дома по переговорам демонстрируют готовность президента США Джо Байдена взаимодействовать с российским президентом Владимиром Путиным и по некоторым вопросам внешней политики. Подобные действия Вашингтона осуществляются, несмотря на «введение санкций и стремление сделать Москву международным изгоем», уточняется в тексте.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что заседание двусторонней консультативной комиссии Россия — США по Договору о СНВ должно пройти в Каире в конце ноября — начале декабря. Предполагалось, что на встрече, в том числе, будут обсуждать вопрос возобновления инспекций.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Россия не отказывалась от контактов с США, в том числе по исполнению Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По ее словам, консультативные комиссии двух стран скоро проведут новую сессию переговоров: у Москвы сохраняются «конкретные и обоснованные претензии к тому, как Вашингтон подходит к выполнению своих обязательств».