В США назвали посредника в российском «сговоре» с талибами

https://static.news.ru/photo/a7ba044e-bc16-11ea-b759-fa163e074e61_660.jpg Фото: k89/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Афганский наркоконтрабандист Рахмат Азизи был посредником между российской стороной и боевиками запрещённого в РФ движения «Талибан». В рамках данного якобы сговора он передавал деньги несколько лет.

Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на американских и афганских официальных лиц. Утверждается, что контрабандист был связан с неким строительным проектом коалиции во главе с США, а позже уехал работать в Россию.

Издание отмечает, что около полугода назад Азизи успел сбежать, когда афганская разведка нагрянула с обысками в офисы некоторых бизнесменов в Кабуле и Кундузе. Рейд был связан «со схемой вознаграждения».

Целью операции был Рахмат (Азизи. — NEWS.ru), который ездил в Россию и обратно и заявлял, что работает там, однако никто не знал, чем он занимался, — заявил изданию замглавы провинциального совета Кундуза Сафиуллы Амири.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию, что Москва платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» за атаки на военных Соединённых Штатов в Афганистане. По его словам, подобные статьи, которые размещают «когда-то крупнейшие мировые, уважаемые и высококлассные» СМИ, не могут не вызывать сожаления.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию газеты The New York Times о связи России с талибами. По его словам, эти данные не являются достоверными. Политик отметил, что никогда не слышал об этом. Разведка не считала такую информацию достойной его уровня, поскольку многие сотрудники разведки не верили в правдивость информации.