Афганский наркоконтрабандист Рахмат Азизи был посредником между российской стороной и боевиками запрещённого в РФ движения «Талибан». В рамках данного якобы сговора он передавал деньги несколько лет.
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Издание отмечает, что около полугода назад Азизи успел сбежать, когда афганская разведка нагрянула с обысками в офисы некоторых бизнесменов в Кабуле и Кундузе. Рейд был связан «со схемой вознаграждения».
Целью операции был Рахмат (Азизи. — NEWS.ru), который ездил в Россию и обратно и заявлял, что работает там, однако никто не знал, чем он занимался, — заявил изданию замглавы провинциального совета Кундуза Сафиуллы Амири.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию, что Москва платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» за атаки на военных Соединённых Штатов в Афганистане. По его словам, подобные статьи, которые размещают «когда-то крупнейшие мировые, уважаемые и высококлассные» СМИ, не могут не вызывать сожаления.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию газеты The New York Times о связи России с талибами. По его словам, эти данные не являются достоверными. Политик отметил, что никогда не слышал об этом. Разведка не считала такую информацию достойной его уровня, поскольку многие сотрудники разведки не верили в правдивость информации.
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