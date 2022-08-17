В США назвали ошибкой возможные визовые ограничения для россиян Newsweek: возможные визовые ограничения для россиян являются ошибочным шагом

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Политический обозреватель журнала Newsweek Энтони Константини заявил, что введение Западом ограничений на выдачу виз жителям России стало бы наивным и ошибочным шагом, который бы лишь усугубил ситуацию. По его словам, Вашингтон подключится к обсуждению о введении подобной меры в США в ближайшее время. Он добавил, что Запад не достигнет поставленных целей этим методом.

В странах Запада набирает обороты новый вид санкций в отношении России: запреты на визы и проживание для российских граждан. Это было бы весьма печально, ведь эти запреты наивны и ошибочны, — написал Константини.

Он указал на то, что данное решение вызовет у россиян обратный от желаемого для Запада эффект.

Ранее предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам было вынесено на обсуждение в ЕС, отметил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. По его словам, Берлин принял этот протест к сведению, но мер пока никаких не принял.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вслед за Прибалтикой поддержал запрет выдачи шенгенских виз россиянам из-за событий на Украине. По его словам, Чехия стала одной из первых стран ЕС, приостановивших выдачу виз россиянам. После этого республика распространила запрет и на граждан Белоруссии.