Один из ключевых вопросов, которые волнуют американский истеблишмент во время пика эпидемии в США, сводится к тому, как взыскать с Китая убытки, которые и его страна, и мировое сообщество понесли из-за распространения коронавируса нового типа. Исследовательское сообщество убеждено, что принудить КНР к каким-либо компенсациям тяжело, однако действенным, с этой точки зрения, ответом на кризис будет ограничить торговлю с Пекином, в том числе в сфере передовых технологий, а также лишить китайских студентов доступа к образованию в США.

Своими размышлениями делятся эксперты Американского института предпринимательства. Если бы Китай был физическим или юридическим лицом или законопослушным государством, отмечают они, он был бы обязан предоставить компенсацию за тот ущерб, которое несёт и ещё долгое время будет нести международное сообщество. Американцы обеспокоены масштабами заражения и смертностью в связи с COVID-19. Страна тратит миллиарды на работу системы здравоохранения, триллионы — из-за заморозки экономической активности. Неудачи Китая на ранних этапах эпидемии и замалчивание проблемы делают его юридически ответственным за увеличение масштабов коронакризиса, однако взыскать с него что-либо крайне трудно из-за неэффективности международных институтов, говорят в Американском институте предпринимательства.

Совет безопасности ООН не может стать инструментом, который поможет «наказать» китайское руководство по той причине, что правом вето в нём обладает сама КНР, говорят американские эксперты. Международный уголовный суд гипотетически может вынести решение, которое бы обязало Пекин сделать выплаты, однако китайская сторона могла бы спокойно проигнорировать решение. Что касается Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), то она имеет слабый, необязательный механизм разрешения подобных противоречий. В Twitter президент Дональд Трамп уже критиковал действия ВОЗ, обратив внимание на то, что организация «финансируется в основном Соединёнными Штатами, но концентрируется на Китае». Позднее на брифинге в Белом доме президент США подчеркнул, что Вашингтон рассматривает возможность приостановки выплат в бюджет ВОЗ. Администрация Трампа неоднократно отмечала, что информация о появлении нового коронавируса поступала в первые недели недостаточно быстро.

TPG/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Американском институте предпринимательства убеждены, что вместо финансовых взысканий США могут, например, исключить китайских учёных и студентов из научно-исследовательских центров и университетов, активизировать усилия по исключению страны из процесса покупки и продажи передовых технологий. Кроме того, США могли бы ввести точечные санкции в отношении конкретных лидеров Коммунистической партии Китая и их сторонников, заморозив их активы и запретив им поездки. Кроме того, по мнению исследователей, администрация Трампа могла бы конфисковать активы китайских государственных компаний. Эксперты напоминают, что в рамках проекта «Один пояс — один путь» КНР укрепила своё присутствие в развивающихся экономиках Африки, Восточной Европы и Латинской Америки. Вашингтон в состоянии перевернуть правила игры, поддержав экспроприацию этих активов в судебном порядке и просто запретив некоторым странам погашать долговые обязательства перед Китаем.

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что сейчас не время сводить счёты с виновными в последствиях распространения нового коронавируса, однако его прошлые высказывания и общий тон заявлений администрации Трампа свидетельствуют о том, что Америка всё-таки скоро начнёт искать реальные пути давления на КНР в попытке компенсировать некоторые издержки. Так, именно Белому дому принадлежит идея называть в официальных документах COVID-19 «уханьским вирусом», чтобы напомнить об источнике распространения инфекции.

Безусловно, те меры, которые предлагают в исследовательской среде, как например, одностороннее изъятие китайской собственности, станет окончательным шагом к использованию Штатами международного права в своих интересах и поставит точку в торговых отношениях между Пекином и Вашингтоном. С учётом того, что КНР была важным производителем промежуточных товаров для американской экономики, администрации Трампа — в случае согласия с введением серьёзных антикитайских санкций — придётся переосмыслить работу производственных цепочек.