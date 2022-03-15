В СНБО Украины предложили заключить оборонный союз с ядерной державой

Украинским властям нужно заключить оборонный союз, членом которого будет страна, имеющая ядерное оружие. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РИА Новости. Он также назвал страну, которая, по его мнению, может стать членом такого союза.

Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна, владеющая ядерным оружием, — заявил Данилов.

При этом он добавил, что под такой страной подразумевает в первую очередь Великобританию.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее признал, что его страна не станет членом НАТО, несмотря на заявления Альянса о политике открытых дверей. По его словам, украинцы начинают это понимать и рассчитывать на себя и партнёров, которые оказывают помощь стране.

Некоторое время назад украинский лидер рассказал, что охладел к идее членства республики в НАТО. Он пояснил, что Альянс не готов принять Украину в свой состав, поскольку опасается противоречий и конфронтации с Россией.