В Словении произошёл самый крупный лесной пожар в истории страны STA: в Словении вспыхнул крупнейший лесной пожар в истории страны

Фото: Luka Dakskobler / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Словении произошёл самый крупный в истории страны пожар, который перекинулся через границу с Италией, сообщает Словенское агентство печати (STA) со ссылкой на руководителя операции по борьбе со стихией Симона Вендрамина. Эксперт уточнил, что в настоящее время ситуация находится под контролем. По его словам, в регионе Крас очаг огня сохранился в некоторых местах, но специалисты пристально следят за происходящим.

На следующей неделе мы начнём всесторонний подсчёт ущерба, нанесённого как личному имуществу, так и лесам. Осенью мы приступим к разработке комплексного превентивного плана по защите Краса, чтобы подобный пожар больше не повторился, — рассказал премьер-министр Словении Роберт Голоб.

Площадь пожара превысила две тысячи гектаров. Соседняя Сербия отправила два вертолёта для помощи в тушении огня.

Лесные пожары в Греции ранее охватили несколько регионов на юге, востоке, западе и севере страны, пишет греческая газета Kathimerini со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что самое сильное возгорание наблюдается в национальном парке Дадия в области Эврос. Всего за прошедшие сутки было зарегистрировано 53 возгорания.

На борьбу со стихией брошены военные, пожарные-добровольцы, отряды гражданской защиты и работники службы лесного хозяйства со строительной техникой. В области Эврос, например, работают 320 пожарных на 68 автомобилях, а также 13 пеших групп. Температура воздуха в тени достигала +42 °С.