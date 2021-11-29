В Шотландии заявили, что не все случаи «омикрон»-штамма связаны с Африкой

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что не все заразившиеся штаммом «омикрон» связаны с Южной Африкой. Об этом сообщается на сайте правительства Шотландии.

Хочу подчеркнуть, что работа по выявлению контактирующих продолжается, тем не менее на данный момент мы уже знаем, что не у всех из них есть история поездок в страны Южной Африки или контакт с теми, кто там был. Это означает, что, вероятно, здесь в Шотландии уже было контактное заражение, — говорится в сообщении.

В Шотландии зафиксировано шесть случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». По дaнным правительства, четыре случая были обнаружены в Лaнаркшире и два — в районе Большого Глазго и Клaйда.

«Омикрон»-штамм был обнаружен в Южной Африке и содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. ВОЗ признала новую разновидность коронавируса «вызывающей озабоченность».

Ранее сообщалось, что новый штамм COVID-19 B.1.1.529, обнаруженный на территории ЮАР, получил название греческой буквы «омикрон».