В Сети появились кадры ударов по Славянской ТЭС

Фото: Wikimedia

В Сети появились кадры поврежденной из-за ракетных ударов Славянской тепловой электростанции (ТЭС) в городе Николаевка Донецкой области, их опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Как уточняется, в результате попадания был уничтожен трансформатор станции.

Сегодняшним утром были нанесены удары по Славянской ТЭС. Уничтожен трансформатор, — говорится в сообщении.

На представленных кадрах видно, как от огня почернели объекты станции и как вверх поднимается дым. Судя по фото, на месте работают пожарные.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отключении электроэнергии в северных и восточных областях страны. В результате ракетных ударов, как заявил глава Украины, были «обесточены Харьковская и Донецкая области, в Запорожской, Днепропетровской, Сумской — частичные проблемы с питанием». По сообщениям СМИ, вечером 11 сентября были выведены из строя крупнейшие тепловые станции Восточной и Центральной Украины: Харьковская ТЭЦ-5, Змиевская ТЭЦ, Павлоградская ТЭЦ-3, Кременчугская ТЭЦ.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США считают Россию виновной в авиаударах по критической инфраструктуре Украины. Причиной того, что значительная часть Украины осталась без электричества и чистой воды, по словам представителя Белого дома, являются российские авиаудары по объектам критической инфраструктуры.