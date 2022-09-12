Белый дом обвинил Россию в ударах по инфраструктуре Украины

Фото: Ron Sachs - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

США считают Россию виновной в авиаударах по критической инфраструктуре Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она добавила, что Вашингтон осуждает Москву за подобные действия, передает Reuters.

Причиной того, что значительная часть Украины осталась без электричества и чистой воды, по словам представителя Белого дома, являются российские авиаудары по объектам критической инфраструктуры. Доказательств своему утверждению Жан-Пьер не предоставила.

Накануне сообщалось, что отключение электроэнергии или перебои с ее подачей зафиксированы в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины. Одни города в этих регионах были полностью обесточены, в других наблюдались скачки напряжения.

В ночь на 12 сентября украинские СМИ сообщили о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5 в результате обстрела.

Днем 12 сентября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе вновь пропало электричество и прекратилось водоснабжение. Кроме того, перестал работать метрополитен и наблюдаются перебои с Интернетом. Он добавил, что энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением неполадок.