В РПЦ заявили о «некорректности» формулировок папы римского Франциска

Папа римский Франциск / Фото ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск избрал «некорректную тональность» при описании подробностей переговоров с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, заявили на официальном сайте РПЦ. Ранее понтифик в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, рассказал, что предстоятель российской церкви по ходу беседы, прошедшей в онлайн формате, «с бумагой в руке зачитал оправдания» начала военной спецоперации на Украине. По мнению представителей российской церкви, подобные высказывания не поспособствуют укреплению диалога между главами двух церквей.

Вызывает сожаление, что полтора месяца спустя после разговора с патриархом Кириллом папа Франциск избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора. Такие высказывания вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога между Римско-католической и Русской православной церквами, который особенно необходим в нынешнее время, — сказано в письме РПЦ.

Представители российского патриархата подчеркнули, что Кирилл рассказал об истоках конфликта на Украине, начавшегося в 2014 году с событий на Майдане в Киеве, в результате которого на территории страны сменилась власть. Однако папа римский заявил, что ничего не понимает в этом. Он призвал патриарха использовать «язык Иисуса», а не политики. По его словам, главы католической и православной церквей являются пастырями «одного и того же святого народа Божия» и должны искать пути мира.

Ранее Франциск рассказал, что запросил проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию на Украине. По его словам, Москва пока не ответила на эту просьбу