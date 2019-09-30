https://static.news.ru/photo/513ece94-e384-11e9-b6e2-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на предложение Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) провести дебаты по поводу российских митингов в рамках выборной кампании депутатов Мосгордумы. Он заявил, что если у ПАСЕ есть конструктивные вопросы по этим протестам, то представители России всегда готовы дать пояснения.

Если имеются какие-то конструктивные вопросы, то, естественно, и члены нашей делегации, и любые представители российской стороны всегда готовы дать конструктивные пояснения, — цитирует РИА Новости Пескова.

При этом пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Кремлю не нравится, когда где бы то ни было обсуждают внутрироссийские дела.

Как писал News.ru, в ПАСЕ предложили включить в повестку осенней сессии срочные дебаты по акциям протеста в Москве. Запрос на проведение дебатов, касающихся «нарушения демократических прав и подавления мирных протестов в Российской Федерации на фоне выборов в Мосгордуму», подала политическая группа «Альянс либералов и демократов за Европу».

Акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму в российской столице состоялись 20 и 27 июля, 3 и 10 августа. 27 июля и 3 августа проведение митингов было несанкционированным. 27 июля были задержаны более тысячи человек, 3 августа полиция и Росгвардия задержали около 600 участников незаконной акции.