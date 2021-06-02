В Раде указали на катастрофическую ошибку Киева в отношениях с Москвой

https://static.news.ru/photo/56fb8ff6-c33f-11eb-a463-96000091f725_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что отказ Украины от торговых отношений с Россией обернулся катастрофой для экономики страны. Запись его выступления в парламенте размещена на YouTube.

Рабинович отметил , что на экономической ситуации сказалась политика Киева, который умудрился поссориться со всеми соседними государствами.

Мы прекратили торговлю с Россией и странами СНГ и потеряли десятки миллиардов долларов и ничем это не компенсировали. Единственное, что хорошо получается у нас, — это ругаться с соседями, — подчеркнул депутат.

Он добавил, что недавнее решение поссориться ещё и с Минском также отразится на украинской экономике.

Надо бороться за каждую гривну для своего населения, нужно покупать там, где дешевле, а продавать там, где дороже, надо развивать торговлю со всеми странами. А что делаем мы? — задался вопросом Рабинович.

Депутат уверен, что подобная внешняя политика ещё ударит по карману простых украинцев.

Ранее стало известно, что на Украине сложилась сложная ситуация, страну, вероятно, ждёт гибель. Об этом высказался депутат Вадим Рабинович. По его мнению, киевская власть ведёт войну с собственным народом. В качестве примера депутат назвал «заоблачные» тарифы на топливо и заметные проблемы в борьбе с пандемией COVID-19.