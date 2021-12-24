В Раде рассказали о территориальных претензиях к Украине

Со стороны нескольких стран Европы существуют территориальные претензии к Украине, подогреваемые слабостью Киева. Об этом заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский, сообщив, что реваншистские настроения исходят от Польши, Румынии и Венгрии. Его слова передаёт портал ukranews.com.

Эти попытки [пересмотра истории региона] ставят под сомнение законность пребывания в составе Украины Закарпатья, Буковины и Западной Украины, естественно, — сказал Бужанский.

Парламентарий уточнил, что Варшава, Будапешт и Бухарест раздают жителям упомянутых им областей свои паспорта, создавая таким образом потенциально взрывоопасную ситуацию. Так, по его словам, Венгрия открыто ведёт политику по отторжению нескольких регионов и в определённый момент может ввести войска для «защиты венгерского населения».

Ранее политолог Мелинда Харинг заявила, что президент Украины Владимир Зеленский должен лучше интегрировать Закарпатье, поскольку регион таит для него большую проблему. Она заключается в стратегии Венгрии по реинтеграции исторических территорий на Украине, реализацией этого плана была бы удовлетворена Россия.

Отмечается, что Будапешт тратит значительные средства на воссоединение с венграми, проживающими в Закарпатье. Уже сейчас там создана сеть школ на венгерском языке, а венгерская община контролирует влиятельные средства массовой информации.