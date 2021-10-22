Президент Украины Владимир Зеленский должен лучше интегрировать Закарпатье, поскольку регион таит для него большую проблему. Она заключается в стратегии Венгрии по реинтеграции исторических территорий на Украине, реализацией этого плана была бы удовлетворена Россия, заявила замдиректора Евразийского центра при Атлантическом совете Мелинда Харинг в статье, опубликованной National Interest.

В 2019 году Генпрокуратура РФ внесла Атлантический совет в список нежелательных организаций.

Автор публикации отмечает , что Будапешт тратит значительные средства на воссоединение с венграми, проживающими в Закарпатье. Уже сейчас там создана сеть школ на венгерском языке, а венгерская община контролирует влиятельные средства массовой информации.

Венгрия регулярно блокирует дальнейшую интеграцию Украины в НАТО и поднимает шум из-за языковой проблемы на Западной Украине, — указала Харинг.

В этой ситуации «ещё более усложнить жизнь Киеву» были бы рады в России, считает она.

Намерения Москвы в Закарпатье определить нетрудно. Россия хочет дестабилизировать Западную Украину, — подчеркнула Харинг.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинские дипломаты и президент упустили транзит газа через территорию страны, когда Венгрия заключила контракт с «Газпромом», потому что им «не надо было спать». Об этом заявил бывший глава Закарпатской и Луганской областей Геннадий Москаль, добавивший, что Будапешт заключил выгодное с экономической точки зрения соглашение.