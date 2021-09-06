В Раде идею о переименовании Украины назвали «троллингом» России

Озвученная в Киеве идея о переименовании страны в Русь-Украину была «троллингом» России. Об этом заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук в эфире телеканала ICTV.

По моему мнению, это удачный, или, может, кто-то считает неудачный, троллинг в сторону России, чтобы они не думали, что они какой-то старший брат, который сильнее как исторический объект, чем Украина, — отметил депутат.

О возможном переименовании Украины ранее заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович. Его заявление, по мнению Камельчука, это ответ Киева, поскольку в России «пытаются приватизировать всё, что принадлежит нашей украинской истории».

Мне иногда кажется, что не все люди до конца серьёзно понимают, что не все слова неофициальных лиц или даже некоторых официальных стоит воспринимать серьёзно. Простыми словами, кое-кто не понимает, мне кажется, шуток, — пояснил политик.

Он добавил, что, если бы такая идея обсуждалась всерьёз, она была бы на слуху, её бы обсуждали в Раде.

Ранее стало известно, что в Совете Федерации отреагировали на предложение Алексея Арестовича по переименованию Украины. Сенатор Сергей Цеков назвал эту идею фантазией. Политик убеждён, что это собственная инициатива Арестовича для объединения общества Украины. Он считает, что за этим предложением ничего серьёзного не последует.