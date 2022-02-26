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В Раде депутата Киву исключат из партии за «провокационные заявления»

05:08, 27 февраля 2022
В Раде депутата Киву исключат из партии за «провокационные заявления» Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press
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Фракция Верховной рады Украины «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала исключение из партии депутата Илью Киву и других политиков. Причиной стали «провокационные заявления», которые мешают переговорному процессу Москва-Киев.

Провокаторы, которые пытаются помешать мирному процессу, будут исключены из фракции. Юрий Бойко инициировал исключение из ОПЗ, —говорится в сообщении на официальной странице в Facebook сопредседателя партии Юрия Бойко

В документе отмечается, что «фракция выступает за немедленные переговоры с Российской Федерацией о прекращении военного конфликта» и готова помогать в этом «всеми силами».

Ранее народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива предложил отправить в отставку президента страны Владимира Зеленского. Кива обвинил Зеленского в кровопролитии и призвал сложить с себя президентские полномочия.

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