В Приднестровье ввели «красный» уровень террористической опасности

Руководство Приднестровья после череды взрывов ввело «красный» уровень террористической опасности, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение главы непризнанной республики Вадима Красносельского. Такое решение было принято по итогам заседания Совбеза, на котором обсудили атаки на объекты инфраструктуры ПМР. Соответствующий указ находится на стадии подготовки.

Уровень опасности признан членами Совбеза ПМР критическим. Принято решение о введении в стране «красного» уровня террористической опасности, предусматривающего принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, — сказано в сообщении.

25 апреля у Министерства госбезопасности в столице Приднестровья Тирасполе прогремело несколько взрывов. На месте происшествия были найдены предметы, похожие на части боеприпасов, предположительно, тубус от противотанкового гранатомёта. У здания напротив министерства выбило стёкла. Утром 26 апреля в был взорван радиоцентр в посёлке Маяк, который ретранслировал российское радио.

Позже бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии выразило обеспокоенность взрывами. Власти республики расценили случившееся как способ дестабилизировать обстановку в регионе и стране.